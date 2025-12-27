Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 27 декабря

Сегодня, 27 декабря, состоялись два матча 15-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 15-й тур. Результаты матчей 27 декабря:

«Енисей» (Красноярск) — «Минчанка» (Минск) — 3:2 (20:25, 17:25, 26:24, 25:19, 15:10).

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 0:3 (24:26, 14:25, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».