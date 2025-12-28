Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 28 декабря (время московское):

17:00. «Ярославич» (Ярославль) — «Локомотив» (Новосибирск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).