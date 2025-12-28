Новосибирский «Локомотив» обыграл «Ярославич» в 15-м туре Суперлиги

Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Ярославич» (Ярославль) в рамках 15-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:15, 26:28, 25:17, 25:21).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 15-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Ярославич» (Ярославль) — 3:1 (25:15, 26:28, 25:17, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).