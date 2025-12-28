Скидки
Новосибирский «Локомотив» обыграл «Ярославич» в 15-м туре Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Ярославич» в 15-м туре Суперлиги
Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Ярославич» (Ярославль) в рамках 15-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:15, 26:28, 25:17, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ярославич
Ярославль
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Ярославич: Гуцуляк, Хрусталёв, Бобров, Насри, Лаптев, Поторочин, Свентицкис, Чивель, Мельянац, Кассель, Кутлунин, Куприянов, Драгунов, Кураш
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 15-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Ярославич» (Ярославль) — 3:1 (25:15, 26:28, 25:17, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

