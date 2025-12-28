Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, в рамках 15-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 15-й тур. Результаты матчей 28 декабря:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Ярославич» (Ярославль) – 3:1 (25:15, 26:28, 25:17, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань), который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).