47 очков набрал россиянин Кирилл Клец в матче чемпионата Японии

27-летний российский диагональный Кирилл Клец, выступающий с этого сезона за японский волейбольный клуб «Торэй Эрроуз», набрал 47 очков в матче его команды с «Хоккайдо» в рамках чемпионата Японии. Из них 43 очка россиянин заработал в атаке, три — на блоке и одно очко на подаче.

Встреча завершилась победой соперника – 3:2 (27:29, 25:23, 31:29, 23:25, 21:19) в пользу «Хоккайдо». Сейчас команда Клеца занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Сантори Санбёрдс», за который выступают россияне Дмитрий Мусэрский и Егор Клюка.

Напомним, предыдущие два сезона Клец провёл в составе казанского «Зенита».