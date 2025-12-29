Скидки
Волейбол

Алекно — о матче с «Кузбассом»: с такими командами мы не имеем права на ошибку

Главный тренер «Зенита» СПб Владимир Алекно прокомментировал победу своих подопечных над кемеровским «Кузбассом» в матче 15-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:11) в пользу команды из Северной столицы.

Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Тихонов, Смирнов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Пискарев, Фиэль, Новицкий, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских

«Вторая и третья партии прошли спокойнее. Кажется, что с такими командами мы не имеем права на ошибку, и сразу это вызывает некую нервозность. А так, выполнили всё, что нужно было. Замены были запланированы, придерживаюсь философии, что нельзя в какой-то нужный момент человека, который не играет никогда, выпустить на площадку и сказать: «Иди, спасай!» Он должен быть в ритме игры. Поэтому, когда есть возможность, стараюсь это делать», — приводит слова Алекно пресс-служба «Зенита».

