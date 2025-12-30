Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистка Халецкая: в Бразилии уровень чемпионата гораздо выше, чем в России

Волейболистка Халецкая: в Бразилии уровень чемпионата гораздо выше, чем в России
Комментарии

Российская волейболистка Мария Халецкая оценила уровень чемпионата Бразилии и сравнила его с российской Суперлигой.

«Когда я ехала сюда, то мне все говорили, что в лиге играют три-четыре команды, а все остальные будут уровня Высшей лиги Б. Но нет! Здесь абсолютно всё не так. У нас есть первые три команды, которые смогут обыграть любую команду из России со счётом 3:0. Настолько здесь уровень волейбола выше, что нужно биться с каждой командой. У нас в каждом матче происходит борьба, необходимо выкладываться на максимум. Поэтому, я считаю, что здесь, в Бразилии, уровень чемпионата гораздо выше, чем в России. Это 100%», — сказала Халецкая в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
«Жалею, что не сделала этого раньше». Российская волейболистка уехала играть в Бразилию
Эксклюзив
«Жалею, что не сделала этого раньше». Российская волейболистка уехала играть в Бразилию
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android