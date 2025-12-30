Волейболистка Халецкая: в Бразилии уровень чемпионата гораздо выше, чем в России

Российская волейболистка Мария Халецкая оценила уровень чемпионата Бразилии и сравнила его с российской Суперлигой.

«Когда я ехала сюда, то мне все говорили, что в лиге играют три-четыре команды, а все остальные будут уровня Высшей лиги Б. Но нет! Здесь абсолютно всё не так. У нас есть первые три команды, которые смогут обыграть любую команду из России со счётом 3:0. Настолько здесь уровень волейбола выше, что нужно биться с каждой командой. У нас в каждом матче происходит борьба, необходимо выкладываться на максимум. Поэтому, я считаю, что здесь, в Бразилии, уровень чемпионата гораздо выше, чем в России. Это 100%», — сказала Халецкая в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.