«Попросила найти место, где весело». Халецкая объяснила, почему уехала играть в Бразилию

Российская волейболистка Мария Халецкая ответила, почему решить играть в чемпионате Бразилии.

«Предыдущий сезон был для меня уже 10-м или 11-м в Суперлиге. И я понимала, что абсолютно потеряла интерес к волейболу. Всё, что происходило вокруг меня, превратилось в день сурка: одни и те же команды, люди, залы. Даже тренер, с которым я работала семь лет в разных клубах. И я поняла, что нужно куда-то уехать, чтобы восстановить свою любовь к спорту, которым я занимаюсь.

Поэтому попросила своего агента найти мне такое место, где весело и не нужно будет зимой откапывать свою машину (улыбается). Если честно, то я даже не думала про Бразилию. Не так уж много российских игроков уезжало сюда. И когда мне поступило такое предложение, я очень сильно удивилась. Даже не знала, у кого спросить, как здесь обстоят дела. Но списалась с Наталией Перейро, и она сказала, что это классный клуб, что надо соглашаться. Собственно, я согласилась в тот же день, когда получила предложение», сказала Халецкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

