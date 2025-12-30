Российская волейболистка Халецкая ответила на вопрос о трудностях жизни в Бразилии

Российская волейболистка Мария Халецкая рассказала, с какими проблемами столкнулась после отъезда в Бразилию.

– Что было самым сложным при адаптации к чемпионату, к команде? А может быть, к быту? Столкнулась ли ты с какими-то трудностями?

– Честно, как будто бы нет. Я тот человек, который может адаптироваться к любым ситуациям в жизни. И у меня здесь ничего не вызвало трудностей. Наоборот, даже какие-то вещи даются проще. Единственная проблема, с которой я столкнулась, – нет доставки продуктов, к которой мы так привыкли к России. И нет Wildberries. У меня только такие проблемы (улыбается), — сказала Халецкая в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.