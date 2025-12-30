Скидки
Мария Халецкая: в автомобиль волейболистки стреляли. В Рио-де-Жанейро такое происходит

Комментарии

Российская волейболистка, выступающая в чемпионате Бразилии, Мария Халецкая высказалась о безопасности в южноамериканской стране.

– Ожидания не совпали, но в лучшую сторону. У нас у всех есть стереотипы о Бразилии: криминал, фавелы и кругом опасность. Возможно, изнуряющая жара. Это то, чего я и сама ожидала. И даже перед поездкой всё своё золото оставила дома. Получается довела себя до какого-то маразма (улыбается). Но я живу в прекрасном городе Белу-Оризонте, и он считается самый безопасным в Бразилии. Тут все на улице спокойно ходят с телефонами и в золоте.

– Я припоминают, что в Бразилии на сербку Александру Узелац за 10 дней напали на улице два раза. Не страшно было ехать после такого?
– Да, я об этом слышала. Более того, примерно месяц назад в Рио-де-Жанейро произошло покушение на волейболистку одной из команд. В её автомобиль стреляли, ей попали в спину. Пуля прошла навылет. Слава богу, что с ней всё хорошо. В Рио такое действительно происходит. Но опять же это дело случая, и нужно избегать каких-то опасных районов и тёмного времени суток. Потому что, если гулять днём и в безопасных местах, то с тобой ничего не случится. При этом мой город считается самым безопасным. Рио-де-Жанейро – конечно же, нет. Мне сказали, что когда солнце садится, то передвигаться по городу нужно только на такси, причём нельзя никуда уходить из туристической зоны, — сказала Халецкая в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

