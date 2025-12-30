Мария Халецкая назвала три команды, которые будут бороться за медали в женской Суперлиге

Российская волейболистка, выступающая в чемпионате Бразилии, Мария Халецкая назвала три команды, которые будут бороться за медали в женской российской Суперлиге.

– Какие команды будут бороться за медали?

– Думаю, что Казань, «Заречье» и «Локомотив». Да, у «Локо» сейчас молодая связка, но думаю, что ближе к концу она уже сыграется. Тем более, что они имеют прекрасную диагональную – Киси, с которой мы как раз и поменялись местами. Так что, думаю, к финалу они будут очень прилично выглядеть, — сказала Халецкая в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

На данный момент в чемпионате лидирует «Динамо-Ак Барс». Действующими победителями Суперлиги являются волейболистки «Локомотива» из Калининграда.