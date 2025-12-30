Призёр ЧМ-2019 Мария Халецкая: я уже не в том возрасте, чтобы весь отпуск играть в сборной

Российская волейболистка, выступающая в чемпионате Бразилии, Мария Халецкая объяснила, почему не стремится к возвращению в сборную.

– В 2019 году ты много времени провела в сборной России, стала бронзовым призёром Кубка мира. Скучаешь по тем временам?

– Я уже реально не в том возрасте и не в той кондиции, чтобы весь отпуск ещё играть в сборной. Но, считаю, что для молодого поколения отстранение от международных соревнований – это огромная потеря. Это мешает расти молодым игрокам. Мне бы хотелось, чтобы мы уже поскорее вернулись в эти турниры, чтобы волейбол в России мог прогрессировать.

– Ты упомянула про возраст, но Ирина Филиштинская после матча с Сербией сказала, что у неё была вторая молодость.

– Я буду безумно рада, если «вторая молодость» меня настигнет (смеётся). Потому что в Бразилии я далеко не самый возрастной игрок, может, пятая или шестая. Мне все говорят, что я молодая, что мне ещё играть и играть. А всё потому, что здесь они делают основной упор на физическое развитие и игроки имеют достаточно продолжительную спортивную карьеру, — сказала Халецкая в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.