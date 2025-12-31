Мария Халецкая: российский волейбол сильно отстаёт в развитии, нужно играть быстрее

Российская волейболистка, выступающая в чемпионате Бразилии, Мария Халецкая рассказала, насколько были бы конкурентоспособны российские волейбольные клубы на международной арене.

– В России ты играла в топ-клубах. Это московское и краснодарское «Динамо», «Заречье». Выступая сейчас за границей, можешь сказать, насколько были бы конкурентоспособны наши клубы на международной арене?

– Конкурентоспособны были бы, конечно. Но я думаю, что сейчас российский волейбол сильно отстаёт в своём развитии. Нам нужно срочно перестраивать свою игру, играть более быстро. Потому что с такими высокими передачами у российского волейбола просто нет будущего на международной арене, — сказала Халецкая в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.