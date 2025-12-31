Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Здесь руки выламывают». Халецкая — об отличиях бразильского волейбола от российского

«Здесь руки выламывают». Халецкая — об отличиях бразильского волейбола от российского
Комментарии

Российская волейболистка, выступающая в чемпионате Бразилии, Мария Халецкая рассказала об отличиях бразильского волейбола от российского.

– Каким словом можно охарактеризовать волейбол в Бразилии? Если, например, Россия – это сила, а Италия – скорость.
– Здесь он как скоростной, так и силовой. Если, например, в России идёт передача в четвёртую зону, то я, придя на блок, смогу ещё выпить чашечку кофе, а только потом прыгну. Здесь же у меня даже глаза не успевают за этим мячом, не говоря уж про тело. Здесь настолько всё быстро и сильно, что тебе просто выламывают руки с костями.

– А есть ли отличия в тренировочном и игровом процессе?
– Колоссальная разница в том, как люди здесь занимаются в тренажёрном зале. Первые два месяца я просто умирала от нагрузки, потому что мы можем там работать по 2 или даже 2,5 часа! Девочки поднимают какие-то невероятные веса. Я до сих пор в роли догоняющего. Сейчас, например, работаю с такими весами, с которыми работала, когда была молодая и здоровая (улыбается). Теперь делаю их в предпенсионном возрасте и продолжаю расти, — сказала Халецкая в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

Материалы по теме
«Жалею, что не сделала этого раньше». Российская волейболистка уехала играть в Бразилию
Эксклюзив
«Жалею, что не сделала этого раньше». Российская волейболистка уехала играть в Бразилию
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android