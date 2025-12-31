«Здесь руки выламывают». Халецкая — об отличиях бразильского волейбола от российского

Российская волейболистка, выступающая в чемпионате Бразилии, Мария Халецкая рассказала об отличиях бразильского волейбола от российского.

– Каким словом можно охарактеризовать волейбол в Бразилии? Если, например, Россия – это сила, а Италия – скорость.

– Здесь он как скоростной, так и силовой. Если, например, в России идёт передача в четвёртую зону, то я, придя на блок, смогу ещё выпить чашечку кофе, а только потом прыгну. Здесь же у меня даже глаза не успевают за этим мячом, не говоря уж про тело. Здесь настолько всё быстро и сильно, что тебе просто выламывают руки с костями.

– А есть ли отличия в тренировочном и игровом процессе?

– Колоссальная разница в том, как люди здесь занимаются в тренажёрном зале. Первые два месяца я просто умирала от нагрузки, потому что мы можем там работать по 2 или даже 2,5 часа! Девочки поднимают какие-то невероятные веса. Я до сих пор в роли догоняющего. Сейчас, например, работаю с такими весами, с которыми работала, когда была молодая и здоровая (улыбается). Теперь делаю их в предпенсионном возрасте и продолжаю расти, — сказала Халецкая в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.