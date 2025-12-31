Скидки
Волейбол

«Видела статую Иисуса. Он такой маленький!» Российская волейболистка — о Рио-де-Жанейро

Российская волейболистка, выступающая в чемпионате Бразилии, Мария Халецкая рассказала, что ей удалось посмотреть в Рио-де-Жанейро (Бразилия) за четыре месяца.

– Что вообще за четыре месяца удалось посмотреть? Куда съездить?
– Пока что самыми интересными были выходные в Рио. Там отдыхали на знаменитом пляже Копакабана. Видела океан, красивые горы. Издалека видела статую Иисуса. Оказывается, он такой маленький! Гора большая, а он сам маленький (улыбается). Через неделю поеду туда снова. Ко мне приезжает мама, и мы побудем там восемь дней. И тогда уже получится более детально исследовать город. Здесь уникальная культура, которая сильно отличается от нашей. Очень интересно узнавать их традиции, обычаи. Особенно – кухню. Здесь всё так вкусно (улыбается), — сказала Халецкая в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

