Дмитрий Мусэрский объявил о завершении карьеры после сезона-2026

Российский диагональный Дмитрий Мусэрский, выступающий за японский клуб «Сантори Санбёрдс», объявил об окончании карьеры после завершения сезона-2026.

«После этого сезона я закончу карьеру. Но сейчас всё продолжается, и я хочу помочь вам выиграть снова», — обратился волейболист к трибунам.

Мусэрский защищает цвета японского клуба с 2018 года. Вместе с «Сантори» он четыре раза выиграл чемпионат Японии (2021, 2022, 2024, 2025). Ранее Дмитрий провёл 13 лет в системе российского клуба «Белогорье» (2005–2018).

На международном уровне в составе сборной России Мусэрский завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где в финале против Бразилии набрал рекордное 31 очко, перевернув ход матча. Среди других его ключевых достижений со сборной — победы на Кубке мира 2011 года, чемпионате Европы 2013 года (где он был признан MVP), в двух розыгрышах Мировой лиги (2011, 2013) и Лиге наций (2018, 2019).

