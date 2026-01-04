«Зенит»из Санкт-Петербурга разгромил МГТУ в матче 16-го тура мужской Суперлиги

Сегодня, 4 января, волейболисты санкт-петербургского «Зенита» одержали уверенную победу над московским МГТУ в матче 16-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча предварительного этапа завершилась со счётом 3:0.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 16-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург – МГТУ Москва — 3:0 (25:22, 25:23, 25:14).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).