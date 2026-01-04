Скидки
«Зенит»из Санкт-Петербурга разгромил МГТУ в матче 16-го тура мужской Суперлиги

Сегодня, 4 января, волейболисты санкт-петербургского «Зенита» одержали уверенную победу над московским МГТУ в матче 16-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча предварительного этапа завершилась со счётом 3:0.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 16-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург – МГТУ Москва — 3:0 (25:22, 25:23, 25:14).

Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
МГТУ: Филиппов, Антонов, Аношко, Щадилов, Гетман, Исхаков, Онищенко, Ганенко, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Шкредов, Котов, Багрей, Ситюк

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
