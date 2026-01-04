Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 4 января

Сегодня, 4 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня прошли четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, предварительный этап. Мужчины. Результаты матчей 4 января:

«Зенит» Санкт-Петербург – МГТУ Москва — 3:0 (25:22, 25:23, 25:14);

«Динамо-Урал» Уфа – «Ярославич» Ярославль — 3:0 (25:18, 25:18, 25:23);

«Белогорье» Белгород – «Горький» Нижний Новгород — 3:0 (25:20, 27:25, 26:24);

«Динамо-ЛО» Ленинградская область – «Факел Ямал» Новый Уренгой — 3:0 (25:20, 26:24, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).