Волейбол

Новосибирский «Локомотив» в четырёх партиях обыграл «Кузбасс» в рамках матча Суперлиги
Волейболисты «Локомотива» (Новосибирск) обыграли «Кузбасс» из Кемерова в рамках 16-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14).

Суперлига — предварительный этап (м) . 16-й тур
05 января 2026, понедельник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Кузбасс
Кемерово
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Гуляев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Пискарев, Фиэль, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 16-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
