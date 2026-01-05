Новосибирский «Локомотив» в четырёх партиях обыграл «Кузбасс» в рамках матча Суперлиги

Волейболисты «Локомотива» (Новосибирск) обыграли «Кузбасс» из Кемерова в рамках 16-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 16-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).