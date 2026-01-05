Скидки
«Зенит-Казань» в пяти партиях обыграл московское «Динамо» в 16-м туре Суперлиги

Комментарии

Волейболисты «Зенита-Казань» (Казань) обыграли московское «Динамо» в рамках 16-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 27:25, 25:20, 23:25, 15:8).

Суперлига — предварительный этап (м) . 16-й тур
05 января 2026, понедельник. 18:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 16-й тур:

«Зенит-Казань» (Казань) – «Динамо» (Москва) — 3:2 (21:25, 27:25, 25:20, 23:25, 15:8).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календар Суперлиги - 2025/2026
