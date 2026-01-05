Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 5 января

Сегодня, 5 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужского чемпионата России – 2025/2026 по волейболу среди команд Суперлиги. В рамках очередного игрового дня прошли четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, предварительный этап. Мужчины. Результаты матчей 5 января:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14);

«Оренбуржье» (Оренбург) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 1:3 (18:25, 18:25, 25:22, 25:27);

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:14, 25:20, 25:23);

«Зенит-Казань» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:2 (21:25, 27:25, 25:20, 23:25, 15:8).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).