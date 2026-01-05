Федоровцева не поможет «Фенербахче» в матче ЛЧ из-за проблем со въездом в Польшу

21-летняя российская волейболистка «Фенербахче» Арина Федоровцева не сможет помочь своему клубу во встрече Лиги чемпионов с «Будовляны Лодзь», которая пройдёт завтра, 6 января, из-за проблем с визой.

«Из-за ограничений, введённых Польшей в отношении российских граждан, её заявление на получение шенгенской визы было подано через другую европейскую страну, однако это заявление, рассмотрение которого завершилось незадолго до даты матча, было отклонено.

Поскольку срок действия текущей визы Арины Федоровцевой истекает в конце года и совпадает с рождественскими и новогодними праздниками, нам не удалось оформить новую визу через другую страну. Поэтому она не сможет принять участие во встрече», — говорится в официальном заявлении клуба.