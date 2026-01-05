Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Федоровцева не поможет «Фенербахче» в матче ЛЧ из-за проблем со въездом в Польшу

Федоровцева не поможет «Фенербахче» в матче ЛЧ из-за проблем со въездом в Польшу
Комментарии

21-летняя российская волейболистка «Фенербахче» Арина Федоровцева не сможет помочь своему клубу во встрече Лиги чемпионов с «Будовляны Лодзь», которая пройдёт завтра, 6 января, из-за проблем с визой.

«Из-за ограничений, введённых Польшей в отношении российских граждан, её заявление на получение шенгенской визы было подано через другую европейскую страну, однако это заявление, рассмотрение которого завершилось незадолго до даты матча, было отклонено.

Поскольку срок действия текущей визы Арины Федоровцевой истекает в конце года и совпадает с рождественскими и новогодними праздниками, нам не удалось оформить новую визу через другую страну. Поэтому она не сможет принять участие во встрече», — говорится в официальном заявлении клуба.

Материалы по теме
Российские волейболистки обыграли чемпионок мира: в матче с драмой и крутым сюжетом
Российские волейболистки обыграли чемпионок мира: в матче с драмой и крутым сюжетом
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android