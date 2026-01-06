Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 6 января

Сегодня, 6 января, пройдут шесть матчей 16-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 16-й тур. Расписание матчей 6 января (время московское):

13:00. «Омичка» Омск — «Заречье-Одинцово»;

15:00. «Динамо-Метар» Челябинск — «Корабелка» Санкт-Петербург;

15:30. «Уралочка-НТМК» Екатеринбург — «Протон» Саратов;

16:30. «Тулица» Тула — «Динамо» Москва;

18:00. «Минчанка» Минск — «Ленинградка» Санкт-Петербург;

19:00. «Локомотив» Калининград — «Енисей» Крсаноярск.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».