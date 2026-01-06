Скидки
Московское «Динамо» совершило камбэк в матче 16-го тура Суперлиги и обыграло «Тулицу»

Московское «Динамо» совершило камбэк в матче 16-го тура Суперлиги и обыграло «Тулицу»
ЖВК «Динамо» Москва
Волейбольный клуб «Динамо» из Москвы в пяти партиях оказался сильнее «Тулицы». Сегодня, 6 января, в матче 16-го тура Суперлиги москвички обыграли представительниц Тульской области со счётом 3:2 (17:25, 20:25, 25:22, 25:19, 15:12).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 16-й тур
06 января 2026, вторник. 16:30 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Симонова, Сокольчик
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Подопечные Аркадия Козлова одержали 10-ю победу в предварительном этапе сезона-2025/2026 женской Суперлиги. На данный момент тульские волейболистки находятся в зоне плей-офф.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026
