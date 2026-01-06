Московское «Динамо» совершило камбэк в матче 16-го тура Суперлиги и обыграло «Тулицу»

Волейбольный клуб «Динамо» из Москвы в пяти партиях оказался сильнее «Тулицы». Сегодня, 6 января, в матче 16-го тура Суперлиги москвички обыграли представительниц Тульской области со счётом 3:2 (17:25, 20:25, 25:22, 25:19, 15:12).

Подопечные Аркадия Козлова одержали 10-ю победу в предварительном этапе сезона-2025/2026 женской Суперлиги. На данный момент тульские волейболистки находятся в зоне плей-офф.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».