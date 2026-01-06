Скидки
Локомотив К – Енисей, результат матча 6 января 2026, счет 3:1, Суперлига среди женщин

Волейболистки калининградского «Локомотива» дома обыграли «Енисей» в Суперлиге
Комментарии

Женский волейбольный клуб «Локомотив К» (Калининградская область) одержал домашнюю победу над «Енисеем» из Красноярска в рамках 16-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд женской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:1 (23:25, 25:15, 25:18, 25:16) в пользу хозяек площадки.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 16-й тур
06 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Воронкова, Насименто, Пирайнен, Дмитриева, Костючик, Анненко, Лазарева, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Ларина, Броникова, Карасёва, Картаева
Енисей: Даций, Коменда, Борисова, Костина, Кондрашова, Афонина, Костина, Салтыкова, Мазина, Кирилюк, Асташина, Охрименко, Савватеева, Распутина, Хватова

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующими чемпионками России являются именно волейболистки калининградского «Локомотива».

