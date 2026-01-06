Волейболистки калининградского «Локомотива» дома обыграли «Енисей» в Суперлиге

Женский волейбольный клуб «Локомотив К» (Калининградская область) одержал домашнюю победу над «Енисеем» из Красноярска в рамках 16-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд женской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:1 (23:25, 25:15, 25:18, 25:16) в пользу хозяек площадки.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующими чемпионками России являются именно волейболистки калининградского «Локомотива».