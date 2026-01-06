Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 6 января

Сегодня, 6 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа женского чемпионата России – 2025/2026 по волейболу среди команд Суперлиги. В рамках очередного игрового дня прошло шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, предварительный этап. Женщины. Результаты матчей 6 января:

«Омичка» (Омская область) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) – 1:3 (19:25, 23:25, 25:18, 20:25).

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Корабелка» (Санкт-Петербург) – 2:3 (20:25, 25:22, 25:21, 20:25, 10:15).

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Протон» (Саратов) – 3:0 (25:20, 25:19, 25:19).

«Тулица» (Тульская область) — «Динамо М» (Москва) – 2:3 (25:17, 25:20, 22:25, 19:25, 12:15).

«Минчанка» (Минск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 0:3 (19:25, 18:25, 10:25).

«Локомотив» (Калининградская область) — «Енисей» (Красноярск) – 3:1 (23:25, 25:15, 25:18, 25:16).