Мама Федоровцевой — о её проблемах с визой: акт неуважения не только к ней, но и к Турции

Мама Федоровцевой — о её проблемах с визой: акт неуважения не только к ней, но и к Турции
Екатерина Федоровцева, мама 21-летней российской волейболистки «Фенербахче» Арины Федоровцевой, оценила новость, что её дочь не смогла помочь своему клубу в матче Лиги чемпионов с «Будовляны Лодзь» из-за проблем с визой и въездом в Польшу.

«Арина, как и весь коллектив клуба, крайне удивлена подобным развитием событий. Логичных объяснений данной выходке нет, тем более Арина и в 2025 году неоднократно посещала страны Шенгенской зоны.

Невыдача визы спортсмену для участия в групповом этапе Лиги чемпионов нарушает принципы справедливой спортивной конкуренции. Это акт неуважения не только к спортсмену и клубу «Фенербахче», но и к Турции в целом. Видимо, антироссийские рефлексы у некоторых чиновников берут верх над здравым смыслом.

Вопросами визового обеспечения команды занимается администрация клуба, а не игроки самостоятельно, поэтому о дальнейших действиях лучше спросить у клуба.

Со своей стороны, я уверена, что несправедливость в отношении Арины будет в ближайшее время исправлена и многочисленные любители волейбола в Европе смогут увидеть «Фенербахче» в полном составе», — приводит слова Федоровцевой Sport24.

