Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 7 января

Сегодня, 7 января, пройдёт один матч 16-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 16-й тур. Расписание матчей 7 января (время московское):

15:00. «Динамо-Ак Барс» Казань — «Динамо» Краснодар.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».