Игрок «Фенербахче» принесла на интервью куклу в поддержку Арины Федоровцевой

Игрок «Фенербахче» принесла на интервью куклу в поддержку Арины Федоровцевой
Турецкая волейболистка «Фенербахче» Эда Эрдем пришла на интервью после игры Лиги чемпионов с польским клубом «Будовляни Лодзь» с куклой Барби в поддержку одноклубницы россиянки Арины Федоровцевой. Ранее польские власти отказали Арине в выдаче визы для въезда в страну. Волейболистке не удалось оформить новую заявку через альтернативную страну.

«Эта Барби — это наша Арина. Она не смогла сегодня быть с нами из-за проблем с визой. Я хотела напомнить о ней. Мы любим тебя, Арина», — приводит слова Эрдем Vsever 2.0.

«Фенербахче» в матче Лиги чемпионов разгромил «Будовляни» со счётом 3:0 (26:15, 25:20, 25:11).

