«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Динамо-ЛО» в рамках матча Суперлиги

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в рамках 17-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 25:22).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 16-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург – «Динамо-ЛО» Ленинградская область — 3:0 (25:21, 25:15, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).