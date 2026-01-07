Скидки
Волейбол

«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Динамо-ЛО» в рамках матча Суперлиги

Комментарии

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в рамках 17-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (м) . 17-й тур
07 января 2026, среда. 17:30 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Лапин, Кречетов, Захватенков, Кузнецов, Курбатов, Рябов, Дмитриев, Васни, Демирчов, Литвин, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
