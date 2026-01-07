Скидки
Волейбол

«Динамо-Ак Барс» в трёх партиях обыграло краснодарское «Динамо» в Суперлиге

Комментарии

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» на домашней площадке нанесли поражение «Динамо» из Краснодара в рамках 16-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 16-й тур
07 января 2026, среда. 18:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо Кр
Краснодар
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Мухортова, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицына, Опря, Ежак, Евдокимова, Коренчук, Выголовская, Кабанская, Гончарова, Симоненко, Воробьёва, Мусинская, Чаус, Жукова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 16-й тур:

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Динамо» Краснодар — 3:0 (25:20, 25:15, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

