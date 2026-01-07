Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 7 января

Сегодня, 7 января, в рамках 17-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 17-й тур. Результаты матчей 7 января:

«Динамо-ЛО» Ленинградская область – «Зенит» Санкт-Петербург – 0:3 (21:25, 15:25, 22:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).