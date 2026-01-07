Российская диагональная Вита Акимова может перейти в турецкий «Галатасарай» — источник

Российская волейболистка Вита Акимова может подписать контракт с турецким «Галатасараем». Об этом сообщил портал I Volley Magazine. Спортсменка будет играть на позиции диагональной.

Акимова долгое время была без игровой практики из-за операции на плече. В ноябре 2025 года она дебютировала за миланский волейбольный клуб «Веро Воллей» в итальянской Серии А1.

Напомним, предыдущие два сезона Вита выступала за итальянский клуб «Игор Горгондзола» (Новара), но практически полностью пропустила сезон-2024/2025 из-за травмы плеча. В составе итальянской команды волейболистка стала обладателем Кубка Вызова в сезоне-2023/2024 и Кубка ЕКВ – в сезоне-2024/2025.