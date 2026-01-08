Скидки
Виктория Кобзарь подписала контракт с «Протоном»

Виктория Кобзарь
Комментарии

21-летняя российская волейболистка Виктория Кобзарь перешла в «Протон». Об этом сообщила пресс-служба саратовского клуба.

Она уже вышла на площадку за новую команду под №1. До этого момента связующая выступала за «Северянку-2» из Череповца (2019—2022 годы), французский клуб «Волеро Ле Канне» (2022—2023), «Мегабокс Волей Валлефолья» из Италии (2023 — 2025), «Айдын Бююкшехир Беледиеспор» из Турции (2025).

В активе волейболистки Виктории Кобзарь золото чемпионата Франции в 2022 году, Суперкубок Франции — 2023, победа в российской Высшей лиге «Б» (2021) и третье место Всероссийской Спартакиады (2021).

