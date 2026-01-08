Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 8 января

Сегодня, 8 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 8 января (время московское):

11:00. «Енисей» Красноярск – «Белогорье» Белгород;

14:00. «Оренбуржье» Оренбург – «Динамо» Москва;

17:00. «Ярославич» Ярославль – «Газпром-Югра» Сургут;

17:30. «Горький» Нижний Новгород – «Зенит-Казань» Казань;

18:00. «Нова» Новокуйбышевск – «Факел Ямал» Новый Уренгой;

18:30. МГТУ Москва – «Кузбасс» Кемерово.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).