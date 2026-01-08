Скидки
Волейбол

«Зенит-Казань» обыграл «Горький» в рамках 17-го тура матча Суперлиги

«Зенит-Казань» обыграл «Горький» в рамках 17-го тура матча Суперлиги
Волейболисты «Зенита-Казань» обыграли нижегородский «Горький» в рамках 17-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:19).

Суперлига — предварительный этап (м) . 17-й тур
08 января 2026, четверг. 17:30 МСК
Горький
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Горький: Титов, Агапов, Колмаков, Филиппов, Глебов, Железняков, Конев, Пятыркин, Щербаков, Кульков, Довгань, Никитин, Ищенко, Масько
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 17-й тур:

«Зенит-Казань» Казань – «Горький» Нижний Новгород — 3:0 (25:19, 25:20, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
