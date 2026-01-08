Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 8 января
Сегодня, 8 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужского чемпионата России – 2025/2026 по волейболу среди команд Суперлиги. В рамках очередного игрового дня прошли шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Волейбол. Суперлига-2025/2026, предварительный этап, 17-й тур. Мужчины. Результаты матчей 8 января:
- «Енисей» Красноярск – «Белогорье» Белгород – 0:3 (17:25, 25:27, 18:25).
- «Оренбуржье» Оренбург – «Динамо» Москва – 0:3 (21:25, 22:25, 21:25).
- «Ярославич» Ярославль – «Газпром-Югра» Сургут – 2:3 (20:25, 18:25, 25:22, 25:23, 17:19).
- «Горький» Нижний Новгород – «Зенит-Казань» Казань – 0:3 (19:25, 20:25, 19:25).
- «Нова» Новокуйбышевск – «Факел Ямал» Новый Уренгой – 3:2 (25:21, 12:25, 22:25, 25:22, 15:13).
- МГТУ Москва – «Кузбасс» Кемерово – 3:2 (33:35, 25:18, 21:25, 25:21, 16:14).
