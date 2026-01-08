Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 8 января

Сегодня, 8 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужского чемпионата России – 2025/2026 по волейболу среди команд Суперлиги. В рамках очередного игрового дня прошли шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, предварительный этап, 17-й тур. Мужчины. Результаты матчей 8 января: