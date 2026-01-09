Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 9 января

Сегодня, 9 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 9 января (время московское):

16:30. «Динамо-Урал» Уфа – «Локомотив» Новосибирск.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).