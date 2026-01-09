Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-Урал» в матче Суперлиги

Волейболисты «Локомотива» (Новосибирск) обыграли «Динамо-Урал» из Уфы в рамках 17-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:15, 25:23, 23:25, 25:22).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 17-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-Урал» (Уфа) —3:1 (25:15, 25:23, 23:25, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).