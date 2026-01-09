Скидки
Главная Волейбол Новости

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-Урал» в матче Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-Урал» в матче Суперлиги
Волейболисты «Локомотива» (Новосибирск) обыграли «Динамо-Урал» из Уфы в рамках 17-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:15, 25:23, 23:25, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (м) . 17-й тур
09 января 2026, пятница. 16:30 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Чекмизов, Заволжский, Скворцов, Мухаметзянов, Поталюк
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 17-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-Урал» (Уфа) —3:1 (25:15, 25:23, 23:25, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
