Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 9 января

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 9 января
Сегодня, 9 января, состоялся один матч в рамках 17-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 17-й тур. Результаты матчей 9 января:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:13, 25:19, 25:14).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
