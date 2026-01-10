Скидки
Волейбол

В Омске установили рекорд посещаемости волейбольных матчей в России

В России установлен рекорд посещаемости волейбольных матчей. Поединок женской российской Суперлиги между «Омичкой» и саратовским «Протоном», который состоялся в Омске на «G-Drive — Арене», посетили 8045 зрителей. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 30:28) в пользу хозяев площадки.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 17-й тур
10 января 2026, суббота. 13:00 МСК
Омичка
Омская область
Окончен
3 : 0
Протон
Саратов
Омичка: Вера Антонова, Азанова, Воситова, Велисевич, Векуа, Бесман, Дьяченко, Кроткова, Васильева, Лялина, Коржова, Горбатюк
Протон: Кобзарь, Селиверстова, Томашевская, Трофименко, Сергеева, Демидова, Мила Володина, Белоглазова, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Маркина, Котикова

Предыдущее достижение принадлежало Санкт‑Петербургу: 7450 зрителей пришли на стадион КСК «Арена» 28 апреля 2018 года на матч «Зенит» — «Зенит‑Казань».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

