В Омске установили рекорд посещаемости волейбольных матчей в России
Поделиться
В России установлен рекорд посещаемости волейбольных матчей. Поединок женской российской Суперлиги между «Омичкой» и саратовским «Протоном», который состоялся в Омске на «G-Drive — Арене», посетили 8045 зрителей. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 30:28) в пользу хозяев площадки.
Суперлига — предварительный этап (ж) . 17-й тур
10 января 2026, суббота. 13:00 МСК
Омичка
Омская область
Окончен
3 : 0
Протон
Саратов
Омичка: Вера Антонова, Азанова, Воситова, Велисевич, Векуа, Бесман, Дьяченко, Кроткова, Васильева, Лялина, Коржова, Горбатюк
Протон: Кобзарь, Селиверстова, Томашевская, Трофименко, Сергеева, Демидова, Мила Володина, Белоглазова, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Маркина, Котикова
Предыдущее достижение принадлежало Санкт‑Петербургу: 7450 зрителей пришли на стадион КСК «Арена» 28 апреля 2018 года на матч «Зенит» — «Зенит‑Казань».
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 января 2026
-
19:09
-
17:39
-
10:13
- 9 января 2026
-
21:33
-
19:50
-
18:36
-
09:26
-
09:20
- 8 января 2026
-
22:11
-
18:57
-
09:19
-
00:35
- 7 января 2026
-
21:27
-
20:03
-
19:58
-
19:22
-
18:55
-
16:05
-
09:25
-
09:19
- 6 января 2026
-
23:17
-
21:39
-
21:22
-
18:54
-
09:25
- 5 января 2026
-
23:03
-
22:45
-
20:31
-
17:08
-
09:22
- 4 января 2026
-
20:23
-
18:05
-
13:26
-
09:18
- 3 января 2026
-
15:00