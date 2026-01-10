Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы одержал домашнюю победу над «Локомотивом» из Калининградской области в рамках 17-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (28:26, 20:25, 25:21, 25:19) в пользу хозяек площадки.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 17-й тур:

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининградская область) — 3:1 (28:26, 20:25, 25:21, 25:19)

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующими чемпионками России являются именно волейболистки калининградского «Локомотива».