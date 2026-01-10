Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче женской Суперлиги
Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы одержал домашнюю победу над «Локомотивом» из Калининградской области в рамках 17-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (28:26, 20:25, 25:21, 25:19) в пользу хозяек площадки.
Суперлига — предварительный этап (ж) . 17-й тур
10 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив К
Калининградская область
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 17-й тур:
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининградская область) — 3:1 (28:26, 20:25, 25:21, 25:19)
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующими чемпионками России являются именно волейболистки калининградского «Локомотива».
