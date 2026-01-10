Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 10 января

Сегодня, 10 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 10 января:

«Омичка» Омск – «Протон» Саратов — 3:0 (25:18, 25:22, 30:28);

«Динамо» Москва – «Локомотив» Калининградская область — 3:1 (28:26, 20:25, 25:21, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».