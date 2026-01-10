Аргентинский связующий Лучано де Чекко перейдёт в «Локомотив» — источник

Аргентинский связующий Лучано де Чекко может перейти в «Локомотив» из Новосибирска, сообщает телеграм-канал «Фанат волейбола».

Трансфер стал возможным после того, как стало известно, что 19-летний связующий «Локомотива» Симеон Николов перейдёт в итальянский «Кучине-Лубе Чивитанова», где играет его родной брат Александар. Отметим, де Чекко играл в российской Суперлиге в сезоне-2009/2010 в составе калининградского «Динамо-Янтарь».

Ранее Симеон Николов стал серебряным призёром чемпионата мира по волейболу – 2025 в составе сборной Болгарии.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд.