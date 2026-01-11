Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Отец Николова опроверг информацию о переходе игрока в чемпионат Италии

Отец Николова опроверг информацию о переходе игрока в чемпионат Италии
Комментарии

Бывший болгарский волейболист Владимир Николов, отец связующего «Локомотива» Симеона Николова, опроверг информацию о переходе игрока в итальянскую «Кучине-Лубе Чивитанова», где играет его родной брат Александар.

«Мони ещё в феврале сядет за стол переговоров с «Локомотивом», чтобы обсудить, будет ли он продолжать свой путь в этом клубе. Там созданы исключительные условия — высокий уровень организации, выстроенные процессы, перелёты, проживание. Во многом эти условия даже лучше, чем в «Лубе» — всё действительно на высшем уровне.

Мони пригласил не спортивный директор, а лично главный тренер Пламен Константинов. Именно он первым увидел его потенциал, тогда как другие воспринимали его лишь как молодого и талантливого игрока.

У Мони было пять предложений из Италии: три — от команд, идущих внизу таблицы, и два — от топ-клубов, но с ролью запасного. Пламен же пообещал ему готовую команду, в которой он сможет раскрыть свою креативность. В таких условиях, тем более при работе с Пламеном, принять решение было очень легко», — приводит слова Николова телеграм-канал «Волейбол LIVE».

Материалы по теме
Cвязующий «Локомотива» Симеон Николов перейдёт в итальянский клуб «Чивитанова»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android