Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 11 января

Сегодня, 11 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 11 января (время московское):

15:00. «Факел Ямал» Новый Уренгой — «Динамо» Москва;

17:00. «Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Кузбасс» Кемерово;

17:30. «Зенит-Казань» Казань — «Енисей» Красноярск;

19:00. «Зенит СПб» Санкт-Петербург — «Нова» Новокуйбышевск.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).