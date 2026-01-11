Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 11 января

Сегодня, 11 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 11 января (время московское):

16:30. «Динамо» Краснодар — «Динамо-Метар» Челябинск;

16:30. «Тулица» Тульская область — «Динамо-Ак Барс» Казань;

17:00. «Корабелка» Санкт-Петербург — «Уралочка-НТМК» Свердловская область.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».