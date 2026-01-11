Скидки
Московское «Динамо» в трёх сетах обыграло «Факел» в матче Суперлиги

Московское «Динамо» в трёх сетах обыграло «Факел» в матче Суперлиги
Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы одержал сухую победу над «Факелом» в матче 18-го тура в рамках Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча, которая прошла в Новом Уренгое, завершилась победой московского клуба со счётом 3:0 (25:21, 31:29, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (м) . 18-й тур
11 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Факел Ямал: Казаринов, Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Ма'а, Кротков, Тарасенко, Крот, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Морозов, Пипуныров
Динамо М: Власов, Панков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 18-й тур:

«Факел» Новый Уренгой — «Динамо» Москва — 0:3 (21:25, 29:31, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский кбул был сильнее одноклубников из Санкт-Петербурга (3-0).

