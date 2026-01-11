Московское «Динамо» в трёх сетах обыграло «Факел» в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы одержал сухую победу над «Факелом» в матче 18-го тура в рамках Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча, которая прошла в Новом Уренгое, завершилась победой московского клуба со счётом 3:0 (25:21, 31:29, 25:20).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 18-й тур:

«Факел» Новый Уренгой — «Динамо» Москва — 0:3 (21:25, 29:31, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский кбул был сильнее одноклубников из Санкт-Петербурга (3-0).