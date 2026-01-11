Московское «Динамо» в трёх сетах обыграло «Факел» в матче Суперлиги
Поделиться
Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы одержал сухую победу над «Факелом» в матче 18-го тура в рамках Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча, которая прошла в Новом Уренгое, завершилась победой московского клуба со счётом 3:0 (25:21, 31:29, 25:20).
Суперлига — предварительный этап (м) . 18-й тур
11 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Факел Ямал: Казаринов, Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Ма'а, Кротков, Тарасенко, Крот, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Морозов, Пипуныров
Динамо М: Власов, Панков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 18-й тур:
«Факел» Новый Уренгой — «Динамо» Москва — 0:3 (21:25, 29:31, 20:25).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский кбул был сильнее одноклубников из Санкт-Петербурга (3-0).
Материалы по теме
Комментарии
- 11 января 2026
-
17:20
-
09:49
-
09:37
-
00:28
- 10 января 2026
-
21:00
-
19:28
-
19:09
-
17:39
-
10:13
- 9 января 2026
-
21:33
-
19:50
-
18:36
-
09:26
-
09:20
- 8 января 2026
-
22:11
-
18:57
-
09:19
-
00:35
- 7 января 2026
-
21:27
-
20:03
-
19:58
-
19:22
-
18:55
-
16:05
-
09:25
-
09:19
- 6 января 2026
-
23:17
-
21:39
-
21:22
-
18:54
-
09:25
- 5 января 2026
-
23:03
-
22:45
-
20:31
-
17:08