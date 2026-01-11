Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Тулицу» в матче женской Суперлиги
Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» в гостевом матче нанесли поражение «Тулице» из Тулы в рамках 17-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги сезона-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (25:27, 25:15, 25:19, 25:15) в пользу казанской команды.
Суперлига — предварительный этап (ж) . 17-й тур
11 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Симонова, Сокольчик
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Гонсалес
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 17-й тур:
«Тулица» Тула — «Динамо-Ак Барс» Казань — 1:3 (27:25, 15:25, 19:25, 15:25).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
