«Зенит-Казань» одержал победу над «Енисеем» в матче чемпионата России по волейболу

Игроки волейбольного клуба «Зенит-Казань» обыграли красноярский «Енисей» в рамках 18-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:20, 25:27, 25:20).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 18-й тур:

«Зенит-Казань» Казань – «Енисей» Красноярск — 3:1 (25:18, 25:20, 25:27, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).