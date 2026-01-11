Скидки
Волейбол

«Зенит-Казань» одержал победу над «Енисеем» в матче чемпионата России по волейболу

Комментарии

Игроки волейбольного клуба «Зенит-Казань» обыграли красноярский «Енисей» в рамках 18-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:20, 25:27, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (м) . 18-й тур
11 января 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников
Енисей: Рыбаков, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Янутов, Кухно, Максимов, Цепков, Крескин, Штерн

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 18-й тур:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Травма тренера и трансферные слухи. Необычные итоги 17-го тура волейбольной Суперлиги
